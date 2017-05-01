Burdur Gençler Köyü Ağaçlandırdı

Gençler köyü ağaçlandırdı



BURDUR merkeze bağlı Yassıgüme Köyü gençleri köyün üst tarafındaki su deposunun etrafını ağaçlandırdı.



Yassıgüme Köyü imamı Ramazan Bozkuş öncülüğünde bir araya gelen 27 genç, su deposunun etrafındaki yaklaşık 2 dönümlük alana 60 çam ve sedir fidanı dikti. İmam Ramazan Bozkuş, daha önce cami etrafındaki alanı köyün gençleriyle birlikte ağaçlandırdıklarını belirterek, "Memleketimizde vatan için canını verenler var. Biz de hiç olmazsa vatanımız için bu ellerle bir çam tutalım dedik" diye konuştu.



Önümüzdeki günlerde köyün başka alanlarında da ağaçlandırma çalışması yapacaklarını anlatan Bozkuş, "Hem su deposunu koruma altına aldık, hem de bu ağaçlar büyüdüğü zaman piknik alanı olarak kullanılabilecek bir alan oldu" dedi.



Gençlerden Kerim Bakır da "Hocamızın gayreti, arkadaşlarımızın çabası ile bu alanı ağaçlandırdık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.