Burdur Fetö Sanığı: Namaz Kıldığım Için Fişlendim

Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski polis memuru M.A. duruşmadaki ifadesinde, "İlk defa emniyette ve savcılıkta duydum. Adli ve idari hiçbir ceza almadım. Namaz kıldığım için fişlendim" dedi. Mahkeme başkanının "Seni kim fişledi" sorusuna ise M.A. "Bilmiyorum" yanıtını verdi.



Burdur'da devam eden FETÖ/PDY duruşmalarında bugün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklu eski komiser yardımcısı S.K., tutuklu eski polis memuru M.A. ile tutuklu emekli polis memuru A.M. hakim karşısına çıktı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki heyete ifade veren M.A. 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasını kabul etmediğini belirtti. M.A., "Ne FETÖ ne de başka bir terör örgütüne üye oldum, hiçbir irtibatım olmadı" dedi. FETÖ'nün emniyet yapılanmasından haberi olmadığını savunan M.A., çocuklarını devlet okullarında sınıflar kalabalık olduğu için özel okula gönderdiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Bu okulun FETÖ'ye ait olduğunu biliyor muydun" sorusuna ise M.A. "Biliyordum" diye cevap verdi.



'HİÇBİR CEZA ALMADIM'



ByLock programı indirmediğini ve kullanmadığını öne süren M.A., "İlk defa emniyette ve savcılıkta duydum. Adli ve idari hiçbir ceza almadım. Namaz kıldığım için fişlendim" dedi. Mahkeme başkanının "Seni kim fişledi" sorusuna ise M.A. "Bilmiyorum" yanıtını verdi.



'YANLIŞ BİR İŞİN PEŞİNDE OLMADIM'



Eski komiser yardımcısı S.K., FETÖ üyesi olmadığını, kanunlar çerçevesinde şeref ve namusuyla adli ve idari soruşturma geçirmeden görev yaptığını söyledi. FETÖ'ye sempatisi ve irtibatı olmadığını anlatan S.K., eğitimi iyi olduğu için çocuğunu özel okula gönderdiğini belirtti. Bank Asya'daki 5 hesabının sorulması üzerine S.K., "5 hesabım var mı, yok mu bilmiyorum. Dini inancım gereği faizsiz banka olduğu için para yatırdım. 17-25'ten sonra kapattım" dedi. ByLock indirmediğini ve kullanmadığını savunan S.K., "Hiçbir şekilde yanlış bir işin peşinde olmadım. Bir muhtarın verdiği listede adım olduğu için tutukluyum" diye konuştu.



'BYLOCK NEDİR DUYMADIM'



Emekli polis memuru A.M. de FETÖ'ye ait derneğe maddi yardım yaptığı sorusunu, "Yardımsever bir insanım. Camiye de yardım ederim" diye cevapladı. A.M., ByLock kullanmadığı belirterek, "Ömrümde ByLock nedir duymadım. Oğlumun kullandığı telefonda çıktı. Terör örgütü üyeliğini hazmedemiyorum. FETÖ ile hiçbir bağlantım olmadı" dedi.



Mahkeme heyeti A.M.'yi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. S.K. ve M.A.'nın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.