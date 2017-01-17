Burdur Emniyet Müdürlüğü'nden Kan Bağışı

Burdur Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Burdur Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Burdur Kan Alma Birimi ekiplerinin müdürlüğün 7'nci katında kurduğu stantta kan verdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Gün, Emniyet Teşkilatı olarak Kızılay'a kan bağışı konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Gün "3 ayda bir arkadaşlar geliyor ve mesai arkadaşlarımız kan bağışlıyor. Son zamanlardaki olaylara karşı da bizim arkadaşlarımız duyarlı olduğu için kan bağışında buluyor" dedi.



Kan veren polis memurlarından Hüseyin Vural, kan vermenin sosyal sorumluluk olduğunu, verilen kanla hayat kurtarıldığını bilmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.