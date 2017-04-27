Burdur Doğduğu Köye Anaokulu Yaptıracak

Burdur'da kitap ve kırtasiye ticaretiyle uğraşan 83 yaşındaki Mehmet Özcan, doğup büyüdüğü Yusufça Mahallesi'ne 2 derslikli anaokulu yaptırmak için Vali Şerif Yılmaz ile birlikte protokol imzaladı. Burdur'da kitap ve kırtasiye ticaretiyle uğraşan Mehmet Özcan, doğup büyüdüğü daha önce köy olan Gölhisar İlçesi'ne bağlı Yusufça Mahallesi'ne 2 derslikli anaokulu yaptıracak. Okulun yapım protokolu Vali Şerif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ve hayırsever Mehmet Özcan tarafından valilik makamında imzalandı.



Vali Yılmaz, "Doğup büyüyüp kazandığını da tekrar kendi doğduğu büyüdüğü yere hayır eden Mehmet Özcan amcamıza teşekkür ediyorum. Eğitime yüzde 100 destek kampanyası kapsamında yapılan bu hayır çocuklarımız, özellikle anaokuluna gidecek çocuklarımızın eğitimine çok büyük, imkan ve katkı sağlayacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığınız bu hayrı da Allah kabul etsin, orada okuyacak olan çocuklarımız adına hayırseverimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.



1957 yılında askerden geldiğini, hiç parası olmadığını ve memleketi Yusufça'da havuç üretimi ve ticareti yapmaya başladığını anlatan Mehmet Özcan, "İlk paramı köyümde kazandım, köyüme vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 1967 yılında Burdur'a gelerek kırtasiyecilik yapmaya başladım. Milli eğitime vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Köyüme ve milli eğitime vefa borcumu küçük bir hediyeyle ödemek istedim. Bu şekilde mutlu olacağım" diye konuştu.