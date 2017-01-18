Burdur'daki Fetö/pdy Soruşturması

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 9 eski polis memuru tutuklandı.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski 9 emniyet mensubunun savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları gerekçesiyle 17 eski emniyet mensubu, Burdur merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, önceki gün mahkemeye çıkarılan 8 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.