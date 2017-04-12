Burdur'daki Fetö/pdy Davası

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan 9 kişinin yargılanmasına devam edildi.





Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, ifade veren eski devlet memuru M.Ç, herhangi bir terör örgütüne maddi ve manevi desteğinin olmadığını ve FETÖ'ye sempatisinin bulunmadığını öne sürdü.



Çocuğunu özel okula göndermesinin terör örgütüyle ilişkilendirilemeyeceğini savunan M.Ç, "Bank Asyayı da klasik bankacılık olarak kullandım. Hesabımdaki hareketlilik örgüt talimatıyla olmadı, kızımın okul masraflarının ödemeleriydi. Kimse Yok mu Derneğine annem adına bağış yapmıştım. O zamanlarda yasa dışı bir şey değildi." diye konuştu.



"Polislik sınavını kendim başardım"



Meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan devlet memuru H.Y. ise üniversitede okurken cemaat evlerinde kaldığını itiraf etti. 17-25 Aralık'tan sonra irtibatını kestiğini belirten H.Y, "Üniversiteden mezun olduktan sonra polislik sınavına girdim, kazandım. Hiçbir yardım almadım cemaatten kendi başarım. Daha sonra mesleğin bana göre olmadığını anladım ve KPSS'ye girerek memur oldum. Önceden cemaat olarak biliyordum. Terör örgütü olduğunu daha sonra öğrendim." dedi.



Eski polis memuru A.A. da darbe girişimi olduğu sırada yıllık izinde olduğunu ve göreve çağırıldığında hemen görev yerine geldiğini dile getirdi. Polis okullarında uzun yıllar görev yaptığını anlatan A.A, cemaatle alakasının olmadığını iddia etti.



Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Polis okullarında bu yapının kümelendiğini duymadın mı fark etmedin mi?" sorusu üzerine A.A, "Genelde işim eğitim oluyordu. Fark etmedim." yanıtını verdi.



A.A, ByLock kullandığının hatırlatılması üzerine de "ByLock kullanmadım. Her ifademde söyledim bunu. Bir liste hazırlanmış ona göre fişlemişler. Ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Himmet verecek param yok"



Meslekten ihraç edilen polis memuru M.K. inancı gereği çocukluğundan bu yana namaz kıldığını ve ibadet ettiğini söyledi. Bir tanığın "M.K. ile cemaat sohbetlerine gidiyorduk. Yardımlar ediyorduk." beyanı üzerine M.K. şunları kaydetti:



"Yakın arkadaşlarımın evine gidiyorduk. Onlar bize geliyordu. Bu ziyaretlerde namaz kılıyorduk, sohbet ediyorduk. Bu da inancımız gereğidir. Samimi duygularla bir araya geliyorduk başka amacımız yoktu. Himmet verecek param yok. Sıkıntı çekenlere, garibanlara, şehit yakınlarına yardım ettik doğrudur ama bu himmet değildir. 15 Temmuz'u gerçekleştirenleri lanetliyorum."



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.