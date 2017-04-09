Burdur'da "Yeşilçam" Esintileri

Burdur'da "Yeşilçam Rapsodisi Konseri"nde Yeşilçam film müzikleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, Burdur Belediyesi ve Burdur Müzik ve Folklor Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan konserde Yeşilçam sinemasının unutulmaz eserlerinin yanında filmlerden de kesitler sunuldu.



Şef Mustafa Kutlu'nun yönetmenliğinde gerçekleşen konserde "Son Hıçkırık", "Elveda Bütün Hatırılar", "Ellerim Böyle Boş mu Kalacaktı", "Sevil Neşelen Sevme Yanarsın", "Balıkçı Kızı Azize" gibi eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Konserde, Türk Sanat Müziği eserleri de seslendirilirken, etkinlik sanatseverlerden alkış aldı.



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Burdur Belediyesi'nin yıllardır gelenek haline getirdiği söyledi.



Sanatseverlerce de ilgi gören etkinliğin yaz ve kış yapıldığını ifade eden Ercengiz, bu yıl ki etkinliğin Yeşilçam'a olan vurguyu artırmaya yönelik yapıldığını kaydetti.



Ercengiz, "Hem tebessüm ettiğimiz hem de geçmişte anımsadığımız, özellikle orta yaş ve üzerinin iyi bildiği siyah beyazdan renkliye giden Yeşilçam filmlerinde, sevginin, aşkın, güzelliklerin olduğu, nefretin hiç olmadığı replikler ve müzikler sunuldu. Çok keyifli bir akşam oldu." diye konuştu.