Burdur'da Vekiller ve Başkan Oy Kullandı
Burdur'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oyunu kullandı.
Burdur'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oyunu kullandı.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, oyunu eşi İlkin Göker ile birlikte USO Anadolu Lisesi 1016 nolu sandıkta kullandı. Mehmet Göker, "2 aydır bizleri yetiştiren Türkiye Cumhuriyeti'ne olan borcumuzu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalabilmesi için çalışma yürüttük. 17 Nisan sabahında evet de çıksa hayır da çıksa bu topraklarda kardeşçe yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.
Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Özboyacı İlkokulu'nda eşi Melike ve çocukları Osman ve İhsan Selim ile birlikte oy kullandı. Özçelik oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'miz için tarihi bir halkoymalasını gerçekleştiriyoruz. 93 yıldır devam eden parlamenter hükümet sistemini eksiklikleri, aksaklıkları ile geriye atmak istiyoruz" diye konuştu.
Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz da aynı okulda eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte 1110 nolu sandıkta oyunu kullandı. Başkanı Ercengiz, referandum un ülkeye hayırlı olmasını diledi.