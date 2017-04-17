Burdur'da Turizm Haftası Kutlamaları

Burdur'da Turizm Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.



Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Özdemir, son yıllarda turizm yatırımlarının devlet ve özel sektör işbirliğiyle giderek arttığını söyledi. Özdemir, "Turizm işletmelerinde verilen çağdaş düzeydeki hizmetler Türk insanının konukseverliğiyle ayrı bir önem kazanmaktadır" dedi.



Daha sonra meydanda kurulan ocaklarda Burdur Aşçılar ve Pastacılar Odası tarafından 1000 kişilik yemek dağıtıldı. Yemek sırası bekleyenler uzun kuyruk oluşturdu.



Kutlama etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri arasında meyve tabağı süsleme ve servis yarışmaları düzenlendi.