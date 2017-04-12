Burdur'da Trafik Kazası

Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Burdur'dan Karamanlı'ya giden Ahmet Oğul'un kullandığı 32 FU 571 plakalı otomobil, Bademli köyü kavşağı yakınlarında araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 48 JR 188 plakalı kamyonete çarptı.



Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.