Burdur'da Terör Operasyonu

Burdur'da terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan bir öğrencinin, terör örgütü DAEŞ'in propagandasını yaptığı ve üniversitede buna yönelik faaliyetler düzenlediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.



Şüpheli, Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda gözaltına alındı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.