Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Burdur Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde, H.A. ve A.A. isimli kişilerin tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla çalışma başlattı.



Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Operasyonda, Roma dönemine ait 4 tuğla parçası, bir mermer parçası, günümüz döneminde yapılmış bir toprak testi, bir Kur'an-ı Kerim, bir sahte Meryem Ana figürü ve 3 sahte mermer parçası ele geçirildi.



Tarihi eserler, değerlendirilmek üzere Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.