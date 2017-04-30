Burdur'da şiş köfte kuyruğu



Burdur'da şiş köfte kuyruğu



BURDUR'da Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ziyaretçilere ücretsiz Burdur şiş köfte ikram edildi. Köftenin tadına bakmak isteyenler ocaklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Burdur'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ziyaretçilere kentin yöresel tadı olan ve 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillenen Burdur şiş köfte ikram edildi. Fuar alanında kurulan ocaklarda pişirilen şişleri almak için vatandaş uzun kuyruk oluşturdu.



Yaklaşık 5 bin kişilik Burdur şiş köfte dağıtılırken, tadanlar yöreye özgü çok güzel bir yiyecek olduğunu söyledi.