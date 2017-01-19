Burdur'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Pazar Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde, Halit Ö. ile mermercilikle uğraşan Abdurrahman Şener arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Bu sırada Halit Ö, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Abdurrahman Şener, oğlu İbrahim Şener (27) ile Ramazan Atalay ve kavgayı ayırmaya çalışan Halil Özyurt, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tefenni İlçe Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.



Şüpheli Halit Ö. olay yerine gelen polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına altına alındı.



Soruşturma sürdürülüyor.