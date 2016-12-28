Burdur'da Şiirlerle Osmanlı Programı

Burdur'da Serdar Tuncer'le Şiirlerle Osmanlı programı düzenledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Serdar Tuncer'le Şiirlerle Osmanlı' programı Burdur'da düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen programa Vali Şerif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Kala, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Şair Serdar Tuncer programında Osmanlı döneminden kıssalar anlatırken, Murat Hüdavendigar, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerini okudu. Programda ayrıca Osmanlı padişahlarının bestelenen şiirleri de seslendirildi.



Programın sonunda Vali Şerif Yılmaz, Serdar Tuncer'e Türk bayrağı ve Burdur Valiliği logolu porselen tabak verdi.