Burdur'da şemsiyeli sokak



BURDUR'da büfe işletmecisinin işyerinin önüne astığı rengarenk şemsiyeler vatandaştan ilgi gördü.



Burdur merkez Kalekapı Caddesi'ndeki büfe işletmecisi Mehmet Karabey Sönmez işyerinin önüne astığı rengarenk 50 şemsiyeyle caddeye farklı bir görünüm kazandırdı. Şemsiyeler Burdurluların yoğun ilgisini çekerken, sokaktan geçenler durup burada özçekim yaptı.



Mehmet Karabey Sönmez, Kalekapı Caddesi'nde daha önce belediye tarafından bir çalışma yapıldığını belirterek, "Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başka illerde görmüştüm. Kendim küçük bir bütçeyle bu şemsiyeleri astım. Caddeye değişik bir hava verdi. Vatandaştan büyük ilgi var. İnşallah başka sokaklarda da uygulanır" dedi.



Sokaktan geçen Şükran Dinç, "Bu sokakta böyle bir şeyin olmasının bir renk, bir canlılık getirdiğine inanıyorum. Gerçekten çok güzel oldu" diye konuştu.