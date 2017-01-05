Burdur'da Sahte Para Operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde 100'lük banknotlar halinde sahte 3 bin ABD Doları ele geçirildi.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu, U.A. isimli kişiye kargo aracılığıyla sahte para gönderildiği tespit edildi. Kargo şirketini takip eden ekipler, U.A'yı suçüstü yakaladı. Paketi açan ekipler, 100'lük banknotlar halinde 3 bin ABD Dolarını ele geçirdi.



Sahte paralara el konulurken, gözaltına alınan zanlının işlemlerinin devam ettiği bildirildi.