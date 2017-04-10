Burdur'da Polis Haftası Etkinlikleri
Burdur'da Polis Haftası etkinlikleriBURDUR'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri
BURDUR'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Emniyet Müdürü Saim Akpınar, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları katıldı.
Törende, Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Müdür Akpınar, emniyet mensuplarına seslenerek, "Devletimize yönelik her türlü şer odaklarını önlemek, her karışı atalarımızın kanları ile sulanmış bu vatan toprakları üzerinde milletimizin huzur ve güvenle yaşamasını temin etmek için gece gündüz demeden yerine getirdiğiniz çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Yalnızca yasaların uygulayıcısı olmadığınızı suçun kaynağı olan sosyal sorunların çözümlenmesinde de katkıda bulunmanız gerektiğini sakın unutmayın" dedi.
Konuşmanın ardından Emniyet Müdürlüğü zemin katında kokteyl verildi.