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Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Yeşilova ilçesinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Yeşilova ilçesinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Merkez: 09.00-14.00 Armağan İlci Mahallesi Cıvlaz, Yayla, Muratpaşa ve Sefer Sokakları

Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi 41, 31, 32, 20032, 20034, 20051, 20053, 20029, 20030, 20043, 20045, 20036, 20038, 20041, 20040, 20025, 20027, 20019, 20017, 20050, 20057, Dr. M. Çelik, Faribi Sokakları ile Sağlık ve Ergenekon Caddesi ile Günalan Köyü

Yeşilova: 09.30-16.00 Akçaköy, Armut, İğdir, Alanköy, Beyköy, Dereköy, Çardak, Onocak, Gökçeyaka, Büyükyaka Köyleri - BURDUR

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