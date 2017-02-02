Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Bucak ilçesinde 4 Şubat Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;



Merkez: 09.00-17.00 Armağan İlci Mahallesi Şelale Evleri Siteleri, Lala Paşa Sokak, Feslikan Sokak ve 1. Cadde



Bucak: 10.00-15.00 Kızılkaya Beldesi, Uğurlu, Boğazköy, Yuva, Kızılcaağaç Köyleri ve Gündoğdu Köyünde Bulunan Tarımsal Sulama Aboneleri - BURDUR