Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez’de 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle ve köy şu şekilde;

Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi, 22051, 22032, 22034, 22049, 22047, 22053, 22043, 22032, 22030 ve 22045. Sokakları

Merkez: 09.00-17.00 Boğaziçi Köyünde bulunan tuğla fabrikası, Mermer Ocakları - BURDUR

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