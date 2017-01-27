Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle ve köy şu şekilde;
Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi, 22051, 22032, 22034, 22049, 22047, 22053, 22043, 22032, 22030 ve 22045. Sokakları
Merkez: 09.00-17.00 Boğaziçi Köyünde bulunan tuğla fabrikası, Mermer Ocakları - BURDUR
Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez’de 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads