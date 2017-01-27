Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle ve köy şu şekilde;



Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi, 22051, 22032, 22034, 22049, 22047, 22053, 22043, 22032, 22030 ve 22045. Sokakları



Merkez: 09.00-17.00 Boğaziçi Köyünde bulunan tuğla fabrikası, Mermer Ocakları - BURDUR