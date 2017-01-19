Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez, Bucak ve Çeltikçi ilçelerinde 21 Ocak Cumartesi günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, köy ve mahalleler şu şekilde;



Merkez: 09.00-17.00 Armağan İlci Mahallesi Şelale Evleri ve Feslikan Sokak



Bucak: 09.00-17.00 Barbaros Mahallesi Belediye içme su pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustafa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 Sokakları, Onaç Mahallesi İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 sokak Çeltikçi: 10.00-13.00 Kartalpınar, Tekke ve Kuzköy Köyü Değirmen Önü Mahallesi - BURDUR