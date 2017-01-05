TÜMÜ
Haberler Search
Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez’de 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı Mahalleler şu şekilde:

Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Sağlık Caddesi, Ergenekon Caddesi, Farabi, Fuzuli, Turgut Reis, Şair, Engin, 22061, Dr M.Çelik, Hacı Arif, Karacaoğlan, Mekik, Şafak, Yüksel, 22057, 22025, 22036, 22038, 22040, 22027, 22029, 22050, 22019, 22017, 22026, 22041, 22032, 22034, 22043, 22045, 22053 ve Çay Sokakları - BURDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Kesintisi, Burdur Merkez, Turgut Reis, Yahya Kemal, Karacaoğlan, Osman Gazi, Nene Hatun, Ergenekon, 07 Ocak, Akdeniz
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads