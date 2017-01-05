Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı Mahalleler şu şekilde:
Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Sağlık Caddesi, Ergenekon Caddesi, Farabi, Fuzuli, Turgut Reis, Şair, Engin, 22061, Dr M.Çelik, Hacı Arif, Karacaoğlan, Mekik, Şafak, Yüksel, 22057, 22025, 22036, 22038, 22040, 22027, 22029, 22050, 22019, 22017, 22026, 22041, 22032, 22034, 22043, 22045, 22053 ve Çay Sokakları - BURDUR
Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez’de 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
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