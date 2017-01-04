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Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez’de 06 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 06 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı Mahalleler şu şekilde:

Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi 22041, 22031, 22038 ve 22036 Sokakları

Merkez: 14.00-17.00 Atatürk, Fevzi Çakmak, Emek Mahalleleri, Ali Kemal Erdem Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Dilek Caddesi, Topçu ve Demirtaş Sokakları, Armağanilci Mahallesi Nene Hatun Serdaroğlu, Yaşar Doğu, Muratpaşa Caddeleri, Cıvlaz, Topçu, Cıvlaz Camii, Demirtaş, Defne, Hoca Ahmet Yesevi, Karacalar, Yayla, 11003, 11004, 11009 Sokaklar - BURDUR

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