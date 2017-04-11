Burdur'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çağrı Sinan Sobucalı'nın (24) kullandığı 20 ACD 21 plakalı otomobil, Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü Sobucalı ile araçta bulunan Mert Karakaş (24), çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Sobucalı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.