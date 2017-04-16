Burdur'da Ortak Kutlama

BURDUR'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarının belli olmasından sonra Ak Parti ve MHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ak Parti ve MHP'li grup, Türk bayrakları ve parti bayrakları eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamalara Ak Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik ile Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte de katıldı.



Meydanda kurulan ses sistemiyle Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşması kalabalığa dinletildi. Meydanda yapılan konuşmalarda ise halk oylaması sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temenni edildi. Meydandaki kalabalık müzik ve mehter marşları eşliğinde kutlama yaptı.



- Burdur