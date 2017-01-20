Burdur'da Karne Heyecanı

Burdur'da öğrenciler karne aldı



BURDUR'da 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla 43 bin 663 öğrenci karne aldı.



Sakarya İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Üçüncü sınıf öğrencilerine karnelerini veren Vali Şerif Yılmaz, tatilde kitap okumalarını tavsiye etti. İlk dönemin sorunsuz bir şekilde sona erdiğini belirten Vali Yılmaz, "Karneler çocukların değerlendirildiği belge değildir" dedi.



Vali Yılmaz, "karne çocukların notları ile ilgili kanaatin belirtilmesidir. Çocukların ders notlarıyla, onları yargılamayalım. Çocukların eksikleri ve fazlaları olabilir. Bunların giderilmesi yönünde, çocuklarımızın psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlığa düşmeden başarılı olmalarının yollarını birlikte bulabiliriz. Her türlü yardım ve desteği vermeye hazırız" dedi.



Burdur'un eğitime verilen önemle şanslı illerden olduğunu ifade eden Vali Şerif Yılmaz, "İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerle birlikte esas olan öğrencilerimizle başarıyı yakalamak. Birlikte çalışırsak mümkün. Bunu da Burdur yakaladı ve düşürmememiz gerekiyor. Başarıyı yakalamak kolay, sürdürmek daha zordur. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek, başarıyı daha da ileriye götürmemiz lazım" diye konuştu. Burdur'da 269 okulda 43 bin 663 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline başladı.