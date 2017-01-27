Burdur'da Midibüsün Çarptığı Çocuk Öldü

Burdur'da yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yeşilova ilçesinden Burdur'a giden Mehmet D. idaresindeki 15 LK 815 plakalı yolcu midibüsü Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Alihan Çağan'a (17) çarptı.



Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çağan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yerine gelen Çağan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. Çağan'ın lise birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.



Sürücü gözaltına alındı.



Suludere Köyü Muhtarı Hüsamettin Şahin, tek şerit olmasından dolayı yolda sürekli kazalar meydana geldiğini belirterek, "Yetkililer sesimizi duysun, artık yeter. Canımızdan can gitti. Daha kaç can gidecek. Lütfen sesimizi duyun artık." diye konuştu.