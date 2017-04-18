Burdur'da Kutlu Doğum Haftası kutlandı



*- BURDUR'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.



Burdur'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere İl Müftüsü Hıdır Bayrak, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, müftü yardımcıları ile vatandaş katıldı.



Törende konuşan Müftü Hıdır Bayrak, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası



konusunun 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlendiğini söyledi. Bayrak, bu konunun hafta boyunca değişik yerlerde düzenlenen programlarda vatandaşa anlatılacağını belirtti.



Müftü Bayrak konuşmasının ardından programa katılanlara gül takdim etti. 'Kutsal Emanetler' resim sergisinin gezilmesinin ardından pilav ikram edildi ve din görevlileri ilahi okudu.