Burdur'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği



*- BURDUR Ülkü Ocakları tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla gül lokumu dağıtıldı.



Ülkü Ocakları'nın düzenlediği gül lokumu dağıtma etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Burada vatandaşa gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.



Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete, "Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam insanlık alemini onurlandırmış, insanlığın umudu olmuştur. Efendimiz insanlığa kılavuz olmuş, ümmeti ve ashabı için fani ömrünü feda etmiş, inançlarından en ufak taviz vermemiştir. Ne mutlu bizlere ki cenabı yaratan, bütün alemlerin yüzü suyu hürmetine vücuda getirdiği efendimizin izinden gitmeyi bizlere nasip etmiştir" dedi.