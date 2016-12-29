İKİ İLÇEDE KAR TATİLİ
Burdur'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Altınyayla ve Çavdır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gölhisar İlçesi'ne bağlı İbecik, Elmalıyurt ve Yeşildere köylerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için de yarın okulların tatil olduğu belirtildi.
Burdur'da Kar Yağışı (3)
İKİ İLÇEDE KAR TATİLİBurdur'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Altınyayla ve Çavdır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
İKİ İLÇEDE KAR TATİLİ
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