Burdur'da Kan Bağışına Destek

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoğunun yetersiz olduğunu belirterek çağrıda bulunması zerine Burdur'da vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağırısı üzerine Burdur Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, kan verdi. Düzenli kan bağışında bulunan Vali Yardımcısı Sandıkçı, 67'nci kez kan bağışında bulundu.



Meslek hayatı boyunca toplumsal duyarlılığa dikkati çekmek için kan vererek örnek olmaya çalıştığını belirten Sandıkçı, "Hem toplumun ihtiyacını karşılamak hem de sosyal sorumluluk anlayışı içinde kan veriyorum. Kızılay Genel Başkanı'nın davetine uyarak manevi bir katkı olması için kan verdim. İnsanlara yardımcı olmak ve kan ihtiyacını giderme konusunda bir nebze olsun sorumluluğumu yerine getiriyorsam ne mutlu bana. Bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.



Burdur Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Deniz Erkaya da kış aylarında kan stoğunun azaldığını belirterek bağış çağrısı üzerine Burdur'da kan bağışına yoğun destek verildiğini söyledi. Dr. Erkaya, "Kış aylarında her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burdur Kızılay Kan Merkezi'nin açıldığı 2006 yılından bu yana ilk defa bir günde 41 ünite kan aldık. Normalde 15- 20 ünite oluyordu. Yoğun bir ilgi oldu. Burdur halkı kan bağışına duyarlı. Ülke ortalamasının üzerinde kan bağışı alıyoruz. Vatandaşımızı kan bağışına davet ediyoruz" dedi.



Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mevlüt Hakan Turgut ise çağrı üzerine kan bağışlamaya geldiğini belirterek "Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Asker, polis can veriyor. Biz sadece kan vermişiz çok mu" dedi. - Burdur