Burdur'da Jandarmanın Çalışmaları

Burdur Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçen sene 3 bin 394 olaya müdahale ettiği, bu olaylarda gözaltına alınan 3 bin 392 kişi için adli işlem yapıldığı bildirildi.



Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Burdur Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçen yıl 43'ü terör, bin 292'si asayiş, 803'ü takibi gereken olay, 423'ü kabahat, 139'u kaçakçılık, 653'ü trafik ve 41'i cezaevi olayı olmak üzere toplam 3 bin 394 olaya müdahale ettiği belirtildi.



Söz konusu olaylarda 3 bin 392 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, işlem yapılan kişilerden 54'ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını, 46'sının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.



Şüphelilerden 106'sı hakkında önleyici ve koruyucu tedbir kararı verildiği, 475 kişi hakkında ise idari para cezası uygulandığı bilgisi açıklamada yer aldı.



Suriye, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Somali, Irak, Çin ve İran uyruklu kişilerinde aralarında bulunduğu Türkiye'ye yasa dışı giriş yapan 250 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldığı belirtildi.



Açıklamada diğer işlemlere ilişkin şu bilgiler yar aldı:



"Dönem içerisinde yol kontrol ve aramaları ile diğer faaliyetlerde 148 bin 501 kişi, 56 bin aracın sorgulaması yapılmış, çeşitli suçlardan dolayı aranan 610 şüpheli ve 51 aranan araç yakalanmıştır.



Trafik timlerince icra edilen kontrollerde 227 bin araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu görülen 7 bin 499 araç sürücüsü ve sahibine 2 milyon 672 bin 534 lira idari para cezası uygulanmış, yetersiz belge ve trafik kanununa uymayan bin 14 araç trafikten men edilmiş, 102 sürücü belgesine el konulmuş ve 113 sürücü adli makamlara sevk edilmiştir."