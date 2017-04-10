Burdur'da fuar heyecanı



Başkan Ercengiz'den güçbirliği çağrısı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bu yıl 80 bin ziyaretçi ağırlayacak olan 3. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın kent ekonomisine de katkı sağlayacağını belirterek, "Ayrıca üreticilerimiz de tanıtım ve markalaşma konusunda fuarın sunacağı fırsatı kaçırmamalı. Fuar için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü bu fuarın katkısından tüm Teke yöresi yararlanacak" dedi.

GL Platform Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 27-30 Nisan tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek. Büyük ve küçükbaş hayvanların sergileneceği fuar, çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alanındaki son yenilikleri, yem sektöründeki gelişmeleri görücüye çıkacak. Fuarda sektörün önde gelen firmaları, birlikler, kooperatifler stant açacak. Yurt içi ve yurt dışı alıcılarla buluşma olanağı yakalayacak.

FUAR YENİLİKLERİN MERKEZİ OLACAK

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, fuarın Burdur'a ekonomik katkılarının yanı sıra üreticilere de tanıtım ve markalaşma konusunda faydalı olacağını söyledi. Ercengiz "Beklentimiz yüksek. Hem kentimizdeki hayvancılık potansiyelimizin ortaya konulması hem de kentimizin tanıtımına katkı koyacak olması bizim açımızdan en önemli unsur" dedi. 200'ün üzerinde firmanın katılacağı fuarın şehrin ekonomik dinamiklerini harekete geçireceğini dile getiren Başkan Ercengiz, Burdur'un tarım teknolojileri kullanma konusunda sıkı bir takipçi olduğunu belirterek "Tarım teknolojilerini iyi kullanan bir kentiz. Ama yenilikleri takip edip son teknolojiyi getirmek, ürünü verimli kılmak ve daha fazla ürün elde edebilmek için üreticimizin talepleri çok önemli. Bu anlamda fuar büyük önem taşıyor. Sadece Burdur değil bölgemizi ilgilendiriyor. 200'ün üzerindeki fuar katılımcısı Teke yöresine hitap edecek" diye konuştu.

ESNAF KAZANACAK

GL Platform tarafından önceki yıl da düzenlenen fuarın Burdur esnafına katkı sağladığına dikkat çeken Ercengiz, "Geçen yıl yapılan fuar Burdur küçük esnafı açısından oldukça verimli geçti. Konaklama hizmeti verenler, yemek üreticileri fuar süresince oldukça kazançlı bir dönem geçirdi. Bunun devamının getirilmesini talep ettiler. 200'ün üstünde firmanın Burdur'a gelmesi ilimize ekonomik bir hareketlilik getirecek. Burdur ekonomisine gelecek katkıyı esnafımızın en iyi şekilde değerlendirip en iyi şekilde hizmet verip, kazanç elde etmesini arzu ediyoruz. Biz de lojistik destek anlamında alanın temiz tutulması, belediye hizmetlerinin oluşturulması ve gerekli hijyenin sağlanması konularında olağanüstü gayretimizi önceki yıllarda olduğu gibi göstereceğiz. Umarım Fuar tüm bileşenleriyle Burdur halkı ve misafirlerimiz için hayırlı uğurlu olur" diye konuştu. Fuar alanında Salı günü önce pazarın ardından fuarın kurulacağını belirten Ercengiz, "Fuar alanımız konusunda risk aldık. Vatandaşımız Salı pazarını kullanacak. Salı pazarının hemen bitiminin ardından da fuar alanı olarak düzenleyeceğiz. Belki Burdur halkına bir kaç gün mağduriyet yaşatmış olabileceğiz ama getirilerine bakıldığında Burdurluların bunu tolere edeceğine inanıyorum. Burdur ortak değerimiz. Burdur için yapılacak her türlü destek bizim başımızın üzerinedir. Burdur Belediyesi olarak her katkıya açığız. Ne yapılacaksa birlikte bu çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Burdur ve çevresinin daha büyük bir fuar alanına sahip olması gerektiğini dile getiren Başkan Ercengiz, "Belki de Isparta-Burdur'a kısmen Afyon'a, Denizli'ye hitap edecek fuar alanının yapılanması çok önemli. Bunun için çalışma başlatmak gerekiyor. Böylece daha uzun zaman diliminde gerçekleştirilecek organizasyonlara ev sahipliği yapabiliriz" dedi.