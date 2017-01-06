Burdur'da Fotoğraf Sergisi

Burdur Gazeteciler Cemiyeti tarafından, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla, 36 fotoğrafın yer aldığı sergi açıldı.



İstasyon Caddesi'nde düzenlenen serginin açılışına, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.



Vali Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün, verilen bir mücadelenin sonucunda alınan bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Etkinliğin sokakta yapılması, sokakta çalışan arkadaşlarımızın, çalıştıkları mekanda, çekmiş oldukları fotoğrafları vatandaşlarımızla paylaşmaları açısından da çok önemli ve değerli. Farkındalığı ortaya çıkarmak açısından da güzel bir düşünce. Ben tüm arkadaşlarımıza, mesai arkadaşı olarak değerlendiriyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah yaptıkları bu çalışmalar hem insanımıza hem ülkemize hem devletimize hayırlı olur."



Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tuncel de Türkiye'deki tüm basın mensuplarının, 24 Temmuz Basın Bayramı ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıklarını ifade ederek, "Biz de sahadaki çalışan arkadaşlarımızı onurlandırmak için ilk defa fotoğraf sergisi açıyoruz. İstasyon Caddesi bilindiği üzere şehrimizin gözde bir mekanı. Bu bölgenin daha güçlü bir kimlik kazanması için sokak sergisi geleneğini de başlatmak istiyoruz. Umarım diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olur." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Cemiyet Başkanı Tuncel, sergiyi gezen Vali Yılmaz'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.