TÜMÜ
Haberler Search
Burdur'da Fetö Soruşturması

Burdur'da Fetö Soruşturması

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Burdur'da Fetö Soruşturması

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan imzasıyla yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde son 15 günde 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlılardan 10'unun tutuklandığı kaydedilen açıklamada, 11 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads