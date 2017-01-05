Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan imzasıyla yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde son 15 günde 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Zanlılardan 10'unun tutuklandığı kaydedilen açıklamada, 11 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.
Burdur'da Fetö Soruşturması
Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.
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