Burdur'da Fetö/pdy Soruşturması

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, bugüne kadar 161 emniyet mensubuna soruşturma açıldığı bildirildi.



Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, ilde bugüne kadar 161 emniyet mensubu hakkında FETÖ/PDY soruşturması başlatıldığını kaydetti.



Doğan, "Bunlardan 65'inin ByLock kullandığı tespit edildi. 39 emniyet görevlisinin soruşturmaları tutuklu olarak devam ediyor." ifadesini kullandı.



Doğan, elde edilen yeni delillere göre soruşturmaların genişletilerek devam edeceğini kaydetti.