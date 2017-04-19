Burdur'da Fetö/pdy Sanığına Hapis Cezası
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan öğretim üyesi Y.K'ya, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan öğretim üyesi Y.K'ya, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Y.K'nın yargılanmasına devam edildi.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, üzerine atılı suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim üyesi Y.K, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.