Burdur'da Fetö/pdy Davaları

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan çeşitli mesleklerden 4 zanlının yargılanmasına devam edildi.



Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, ifade veren biyolog A.K, darbelere karşı olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenleri lanetlediğini belirtti.



FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'ya "faizsiz" diye hesap açtığı savunan A.K, "Kimsenin çağrısıyla açmadım hesabı. Örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiğim kabul edilemez. Dernek, vakıf gibi yerlere bağış yapmadım. Cemaatin terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'dan sonra öğrendim." dedi.



"Tüylerim diken diken oldu"



Tutuklu yargılanan çiftçi A.A. ise ev sohbetleri gerçekleştirdiği iddialarını kabul etmedi. Öğrenci olduğu dönemde cemaate ait yurtlarda kaldığını kabul eden A.A, "Yurtlarında kalmam benim dışımda gelişen olaylardan dolayı oldu. O dönem gittim. 15 Temmuz'da olanları görünce tüylerim diken diken oldu. Yaptıkları insanlık dışı. Lanetliyorum bunu yapanları." diye konuştu.



A.A, FETÖ'ye ait gazete aboneliğinin hatırlatılması üzerine de "Gazeteyi belli bir dönem aldım. KPSS'ye hazırlandığım dönemde. Bu dönemlerde deneme kitapçığı veriyordu onun için alıyordum." dedi.



"Böyle sosyal olan biri, aklını kiraya vermez"



Veteriner hekim M.O.E, örgütten herhangi bir talimat almadığını öne sürdü.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirdiğini kabul eden M.O.E, şöyle devam etti:



"Hat bana aittir. Benim müşterilerim çok. Müşterilerime ait dokümanları sıralamak ve depolamak için internette arama yaptım. O sıra 5-6 program indirdim. Bunların arasında ByLock da vardı. İnternetteki notu yüksekti, 'Güvenilir' diyordu indirdim. Fakat içerisine baktığımda çok karışık olduğunu gördüm. İşime yaramayacağını anladıktan bir süre sonra sildim. Kimseyle bir şey paylaşmadım. Özgürlüğüme düşkün bir insanım. Galatasaray maçlarına bile kombinem var uçakla gider, izler gelirdim. Böyle sosyal olan biri, aklını kiraya vermez."



Meslekten ihraç edilen ve "örgüt yöneticiliği" suçuyla yargılanan öğretmen Y.B. de 18 yıllık bir öğretmen olduğunu ve hayatı boyunca adli bir işleminin bulunmadığını iddia etti. Y.B, hakkındaki iddiaların terör örgütüyle ilişkilendirilemeyeceğini savundu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.