Burdur'da Fetö Operasyonu 8 Gözaltı

ANKARA merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burdur'da 8 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burdur'da haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişiye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tamamı mevcut emniyet mensubu polislerden oluşan şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, 4'ünün arandığı belirtildi. - Burdur