Burdur'da Fetö Operasyonu: 17 Tutuklama

Burdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski emniyet mensubu tutuklandı.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski emniyet mensubu ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 18 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



18 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURDUR