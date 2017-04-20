Burdur'da Evden İki Kamyon Çöp Çıktı

Burdur'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir vatandaşın evinden iki kamyon çöp çıkarıldı.



İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesinde bulunan eski ahşap evde yaşayan A.A'nın 2 yıldır atmadığı çöpler, Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince boşaltılırken, evden iki kamyon çöp çıktı.



İnönü Mahallesi Muhtarı Hülya Hephep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin sahibini uyardıklarını ve buna rağmen çöp biriktirmeye devam ettiğini söyledi.



Evin ikinci kez temizletildi aktaran Hephep,"Mahallemde çöp ev var diye belediyeye şikayet ettim. Belediye ilgileniyor şu an. Gördüğünüz gibi bayağı çöp var bu evde. Mahalle sakinleri bu çöpten çok rahatsız. Kokudan durulmuyor." diye konuştu.