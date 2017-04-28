Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı



BURDUR'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında 'Honamlı Keçi ve Teke ile Merinos Koç Güzellik Yarışması düzenlendi.



Köy-Koop Burdur Birliği ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından Burdur Belediyesi Uzay Çatı Halk Pazarı'nda kurulan fuar alanında düzenlenen yarışmaya, Burdur ve ilçeleri ile Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nden 53 yetiştirici katıldı. Yarışmada, dereceye girmek için mücadele eden küçükbaşlar, çobanlar ve yetiştiriciler tarafından özenle süslendi. Bazı küçükbaşların gövdelerine kırmızı boyayla Türk bayrağı yapılırken bazıları ise boncuklarla süslendi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri, vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikler ve boynuz yapısı kriterlerini inceleyerek birinciyi belirlemeye çalıştı.



Değerlendirme sonunda Honamlı tekesi kategorisinde Bucak İlçesi'nden yarışmaya katılan yetiştirici Zafer Uysal'ın 'Sakar' isimli tekesi birinci olurken yetiştirici Mustafa Öder'in keçisi ikinci, Ersin Alp'in keçisi ise üçüncü oldu.



Merinos koç yarışmasında ise yetiştirici Halil Ekici'nin 'Limuzin' isimli merinos ırkı koçu birinci, . Mahmut Taş'ın koçu ikinci, Ali İhsan Öztürk'ün koçu da üçüncü oldu.



Honamlı oğlak yarışmasında da Süllü Savaş'ın 'Ertuğrul' isimli oğlağı birinci, Rıza Ongun'un oğlağı ikinci, Mehmet Altıntaş'ın oğlağı ise üçüncü oldu.



Hayvanları dereceye giren yetiştiricilere ödülleri, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile Köy- Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik fuara vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.



Köy Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız ise yarışmanın gelecek yıl ulusal çapta düzenleneceğini belirtti.