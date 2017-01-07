Burdur'da Eğitimde Işbirliği Protokolu

Burdur'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolu' imzalandı.



İl Müftülüğünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak, protokolu imzaladı. Mahmut Bayram, protokolun amacının milli eğitim ve müftülüğün din öğretimi alanında yaptığı çalışmalardan öğrencilerin haberdar olması, bunların duyurulması ve bu faaliyetlerin okulların içinde öğrencilerin de faydalanacağı şekilde organize edilmesi ve uygulanması olduğunu söyledi.



Müftü Hıdır Bayrak da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılmasına yönelik, eğitim faaliyetlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullarına gerekli desteği vereceklerini kaydetti.