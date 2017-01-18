Burdur'da CHP'den Anayasa Protestosu

BURDUR (İHA) – CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından anayasa değişikliği teklifi protesto edildi.



Cumhuriyet Meydanında toplanan CHP İl Teşkilatı ellerindeki pankart ve 'Hayır' yazılı kağıtlarla TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği teklifine tepki gösterdi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de katıldığı eylemde CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, "Devletimizin ve milletimizin değerlerini ve birikimlerini yok sayacak bu adımlardan vazgeçiniz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlarını karartmayınız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisizleştirilmesini onaylamayınız. Aksi takdirde referandum sürecini ortaya getiren ortaklar olarak, ne şanlı tarihimize ne de asil milletimize bu ihanetin hesabını veremezsiniz" dedi.



Başkan Ayten'in konuşmasının ardından protesto, olaysız bir şekilde sona erdi. - BURDUR