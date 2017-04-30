Burdur'da Besi Sığırı Yarışması
Burdur'da besi sığırı yarışmasıBURDUR'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 'En Verimli Besi Sığırı' yarışması yapıldı.
Burdur'da besi sığırı yarışması
BURDUR'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 'En Verimli Besi Sığırı' yarışması yapıldı.
Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında yapılan En Verimli Besi Sığırı yarışmasına 5 yetiştirici katıldı. Jüri üyeliklerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan Elmaz, Antalya Kırmız Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan ile Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Ali Tok'un yaptığı yarışmada besi sığırları ırk özellikleri, kondisyon-canlı ağırlığı (yaşına göre gelişim), vücut genel yapısı, baş, boyun, ayak yapısı uygunluğu ve tahmini günlük canlı ağırlık artışı kriterlerine göre değerlendirildi.
Yarışma öncesinde konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, üretimi değerli kılmanın kalkınmanın kapısını açtığını söyledi.
Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Burdur'a yakışır şekilde güzel bir fuar organizasyonu gerçekleştirildiğini kaydetti. Özçelik, "Birlik olunca, güç birliği yapınca nasıl güzel şeyler gerçekleşebiliyor. Bunu artık biz Burdur olarak önümüzdeki yıllarda her alanda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu anda hayvancılıkta çok iyi noktadayız. Onu daha da ileriye götürmek için aklımızı kullanarak yeni bilgi ve teknolojilerle üretimi arttıracak yolları, yöntemleri hepimizin daha iyi şekilde öğrenmemiz gerekiyor" dedi.
Yarışmada 1030 kilogram canlı ağırlığı ile Ali Zorlu'nun "Fırat" adlı besi sığırı birinci, 815 kilogram canlı ağırlığı ile Hacılar Köyü'nden İfaket Yavuz'un "Ercan" adlı besi sığırı ikinci, 900 kilogram canlı ağırlığı ile Kağılcık Köyü'nden Ethem Taşoluk'un "Rafet El Roman" adlı besi sığırı üçüncü oldu.
Birinci Ali Zorlu, "Çok mutluyum emeğinin karşılığını aldım. Çocuğa nasıl bakıyorsak buna da öyle baktık" dedi.
Dereceye girenlere ödülleri Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner tarafından verildi.