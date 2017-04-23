Burdur'da alternatif çelenk töreni



BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla alternatif çelenk sunma töreni düzenlendi.



Burdur'daki alternatif çelenk sunma törenine Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileriyle vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na CHP İl Başkanı Barış Ayten, sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafından çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar adına konuşma yapıldı. Katılımcıların Andımız'ı söylemesiyle tören sona erdi.