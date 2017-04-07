Burdur'da Acemi Erlerin Yemin Töreni

Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 1997/1 tertip 2. kademe erler için yemin töreni düzenlendi.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda 624 acemi asker yemin etti.



Törende acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından, kışlaya ilk giriş yapan asker ile askerliğini Burdur'da yapmış olan asker yakınlarına çeşitli hediyeler verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, askerlerin bu yeminle millete sadakatle hizmet edeceğini, emirlere ve amirlerine mutlak itaat edeceğini beyan ettiklerini belirtti.



Bu beyanın teminatının şeref ve namus olduğunu ifade eden Savran, şeref ve namusun, Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsal olduğunu kaydetti.



Tören, yemin eden erler tarafından Piyade Marşı'nın okumasının ardından tören geçişi ile son buldu.