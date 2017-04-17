Burdur'da 3 Ayda 24.9 Milyon Dolarlık Mermer İhracatı

BURDUR Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makineleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, yılın ilk 3 ayında 24 milyon 905 bin 510 dolarlık mermer ve maden ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, geçen yıla göre 1 milyon 193 bin 370 dolar artış olduğunu söyledi.



BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, yılın ilk 3 aylık dönemindeki mermer ve doğaltaş ihracatına ilişkin bilgi verdi. Geçen yıla oranla ihracatta bir miktar artış olduğunu aktaran Ekinci, "Bu da sektör olarak bizi sevindiriyor. Sektörümüzün büyüdüğünü görmekteyiz. 2017 yılının ilk 3 ayında 24 milyon 905 bin 510 dolarlık mermer ve maden ürünleri ihracatı yaptık. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 23 milyon 712 bin 140 dolardı. Bu yıl 1 milyon 193 bin 370 dolar artış var" dedi.



'YENİ İMKANLAR BULUNMALI'



Burdur'da diğer sektörlerdeki ihracat rakamlarında ciddi azalma olduğunu vurgulayan Nasuh Ekinci, doların artmasıyla birlikte girdi maliyetlerinin de arttığını ve diğer sektörlerde ciddi daralmalar yaşandığını kaydetti. Ülke geneline bakıldığında ise ihracatta yüzde 13 oranında artış olduğunu söyleyen Ekinci, Burdur'un sadece doğaltaş ve mermer sektöründe değil diğer sektörlerde de ciddi lokomotif olacak şekilde derlenip, toparlanıp ihracatını artıracak yeni enstrümanlar, yeni imkanlar bulması gerektiğine işaret etti.



'YÜZDE 15 ORANINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'



Mermer sektörü olarak 2017'nin iyi geçeceğini ümit ettiklerini belirten Ekinci, "6-9 Mart'ta Çin Xiamen kentinde, 22-25 Mart tarihlerinde ise 23'üncü İzmir Mermer Fuarı'ndan döndük. Bu iki fuar sektörümüzde ciddi bir artış olacağını gösteriyor. Çin haricinde Hindistan firmaları da blok mermer talebiyle geldi. Böylece müşteri portföyümüzde gelişme olacak. En azından ihracatımızda geçen yıla göre yüzde 15 oranında artış bekliyoruz. Geçen yıl 129 milyon dolarlık ihracat yapmıştık. 140 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz" diye konuştu.



ÇİN'İN ALTERNATİFİ HİNDİSTAN PAZARI



Türkiye ile Hindistan arasında ithalat ve ihracatı iyileştirme yönünde anlaşmalar yapıldığını, bunun doğaltaş ihracatı lehine olduğunu aktaran Ekinci, "Hintli tüccar da kotaların açılmasından dolayı pazarımıza gelmeye başladı. Bir nebze de olsa Çin'in alternatifi olarak Hindistan pazarını görüyoruz. Hintli müşteriler gelmeye başladı" dedi.



'BİRBİRİMİZE ANLAYIŞLA YAKLAŞMALIYIZ'



Sektör olarak iyi şeyler yaptıklarını da aktaran Ekinci, şöyle dedi:



"Türk Mermer Maden Vakfı olarak 1 milyon metrekareden fazla alanı ağaçlandırıyoruz, ayrıca çevreye doğrudan verdiğimiz bir zarar yok. Biz sadece madenlerimizi çıkarıp rehabilitasyonunu da yapıyoruz. Ekonomimize çok ciddi katkı yapıyoruz. Bu noktada kamunun bizimle el ele vererek hem ihracatımızı, hem üretimimizi, hem istihdamımızı, hem de ekonomimizi düzeltme noktasında birbirimize destek olmalı ve birbirimize anlayışla yaklaşmalıyız."



- Burdur