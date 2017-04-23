Burdur'da 23 Nisan kutlamaları



BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.



Burdur'da 23 Nisan kutlamaları Şeker Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren Milli Egemenlik Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, siyasi parti temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Meydanda sona eren yürüyüşün ardından Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, "Milli iradenin, millet egemenliğinin ve demokrasinin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla kurulmuş ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. İstiklal harbine yön vermiş, bağımsızlık mücadelemizin merkezi olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.



Mahmut Bayram'ın konuşmasının ardından Şeker Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir okundu. Sakarya İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi. Kutlamalara Öğretmenevinde devam edildi.